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Успех
Лучшие авторы Трибуны становятся журналистами, работают в футбольных клубах РПЛ или прокачивают личный бренд и скиллы – и запускают свой бизнес
Вы наверняка знаете Вадима Лукомского. Он стартовал на Трибуне, а теперь лучше всех в России пишет про тактику, комментирует футбол на ТВ, записывает видео и подкасты
Таких примеров у нас еще много, но главное – ты можешь добиться того же
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Счастье
Трибуна – лучший способ создать коммьюнити: писать для единомышленников и общаться в комментариях
Для тех, кто привык к лайкам и сердечкам в других соцсетях, у нас есть система рейтингования – ставьте и собирайте плюсы
Редактор постов Трибуны – суперудобный: можно вставить любой контент, есть подробная аналитика просмотров и комментов
Как завести блог на Трибуне?
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